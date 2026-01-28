Etnická podoba Evropy se v důsledku přílivu cizinců mění a tento proces nelze změnit. „Musíme se s migrací smířit a jde jen o to, jakou bude mít podobu,“ říká sociální demograf Dušan Drbohlav z Univerzity Karlovy. Zásadní je podle něj integrace nově příchozích – buď se podaří začlenit muslimy do majoritní společnosti a islám europeizovat, nebo se kontinent „poislámští“. Situace v Česku ale má být snadnější, protože Ukrajinci tu jsou nejen vítanou pracovní silou, ale také k nám mají kulturně blízko. „Znepříjemňovat jim zde život je proto totální hloupost. Koho vhodnějšího do této společnosti budeme shánět?“ ptá se Drbohlav.
