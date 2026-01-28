Úspěšné IPO Czechoslovak Group v Amsterdamu. Hodnota jmění 33letého českého podnikatele Michala Strnada se díky vstupu jeho zbrojařské společnosti na burzu zhruba zdvojnásobila na 37 miliard dolarů. Strnad je tak nejen nejbohatším Čechem, ale také nejbohatším zbrojařským magnátem na světě a třetím nejbohatším člověkem světa ve věku do 40 let.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je odemčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.