Velký poprask vzbudila nedávná studie ekonomů Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu, která si vzala na paškál český kapitálový pilíř penzijního spoření. V něm si aktuálně na důchod spoří skoro čtyři miliony lidí, a jak studie ukázala, v penzi mohou být nemile překvapeni. Problémy takzvaného třetího pilíře přesně charakterizuje už samotný název studie „V pasti nízkých výnosů a vysokých poplatků“.
Jak ekonomové spočítali, aby si člověk mohl ve stáří dovolit měsíčně vyplácet rentu 10 tisíc korun, musí po dobu 40 let posílat do tuzemských fondů desetinásobně větší sumu, než jakou by odváděl na Slovensku. V případě švédských fondů dokonce dvacetinásobek. Domácí penzijní fondy totiž požerou svým klientům vysoké částky na poplatcích a vzhledem ke své konzervativnosti navíc přinášejí jen nízké výnosy. I proto jsme se v aktuálním Ekonomu podívali na to, jak byste měli spořit a investovat, abyste pak penzi nestrávili o chlebu a vodě.
