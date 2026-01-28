Nasadit AI do řízení zemí nebo zbraňových systémů si Češi zatím nedokážou představit, jako kolegu v práci by ho přijala zhruba třetina Čechů. Ostatně více než dvě pětiny lidí mají za to, že může fungovat lépe než běžní zaměstnanci. Ještě akceptovatelnější je představa AI agenta jako ředitele čistírny odpadních vod. Vyplývá to z průzkumu společnosti Ipsos.
