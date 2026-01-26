Když lidé uklouznou na zledovatělém chodníku a pořádně si natlučou kostrč nebo když si při sportu natáhnou sval, jejich instinktivní reakcí bývá odpočinek. Totéž ostatně radí i známá metoda RICE, což je základní postup první pomoci při akutních poraněních měkkých tkání. Čtyři písmena, která tuhle zkratku tvoří, jsou rest (odpočinek), ice (ledování), compression (stlačení) a elevation (zvednutí).
V posledních letech už ale odborníci nevěří, že RICE je nejlepší strategií pro zotavení. Nesouhlasí zejména s prvním krokem: odpočinkem. Uznává to dokonce i Gabe Mirkin, sportovní lékař, který v roce 1978 zmíněnou zkratku vytvořil. Neznamená to, že by odpočinku nebylo vůbec zapotřebí. Může zmírnit bolest a v krátkodobém horizontu je nezbytný, a to zejména u zranění, jako jsou svalové trhliny, které by se pohybem mohly zvětšit.
