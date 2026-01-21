Návrat lidí k Měsíci je po více než půl století zase o něco blíže. Raketa SLS vyjela o víkendu z montážní haly na startovací rampu. Začátkem února by měla vynést čtveřici astronautů na oblet Měsíce.
Návrat lidí k Měsíci je po více než půl století zase o něco blíže. Raketa SLS vyjela o víkendu z montážní haly na startovací rampu. Začátkem února by měla vynést čtveřici astronautů na oblet Měsíce.
Foto: Reuters
Související

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je odemčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://ekonom.cz/c1-67836210-foto-tydne  