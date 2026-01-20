Britský talent na házení šipek Luke Littler získal na turnajích za dva roky 3,8 milionu dolarů (necelých 80 milionů korun). Nyní ho čeká období, kdy bude pobírat ještě větší peníze. Se svým dodavatelem vybavení Target Darts uzavřel novou a rekordní desetiletou smlouvu znějící v přepočtu na 560 milionů korun. Svůj sport ve světě sponzorských peněz posunul o úroveň výš.
Propagovat byznys prostřednictvím sportu se vyplatí víc než kdy jindy. Způsobují to sociální sítě, které zobrazení log multiplikují. Nelze předem odhadnout množství zhlédnutí ani lokální dosah, je to ale reklama „zdarma“ navíc. Proto se do sponzoringu vedle globálních gigantů pouštějí i mnohem menší firmy.
