Na sklonku minulého roku hodil Dušan Kunovský na pražský realitní trh malou bombu. Majitel největšího developera v metropoli oznámil, že jeho Central Group v roce 2026 odkládá zahájení všech nových bytových projektů. Odvolal se na neúnosný růst cen bytů a naznačil také, kdo je z jeho pohledu jedním z hlavních viníků. „Hysterické navyšování cen stavebních prací a materiálů v poslední době zásadně zvyšuje ceny nových bytů pro kupující. Ale to nechceme. Je to přehřátí celého stavebního trhu, který je potřeba zchladit mokrým hadrem na hlavu a dostat do normálu,“ prohlásil developer.
