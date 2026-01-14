Podle výzkumu platformy pro podnikatelské rodiny Family Business Week, kterou založil expert na rodinné podnikání David Krajíček, je v Česku zhruba 44 tisíc firem, jejichž vlastníci jsou starší než 55 let. Tahle první polistopadová generace podnikatelů stojí před zásadním rozhodnutím, jaký osud pro svou firmu zvolí. Předat ji potomkům, případně profesionálním manažerům? Nebo ji prodat či dokonce ukončit její činnost? Odpověď na tyhle otázky není podstatná jen pro rodinné podniky samotné, ale pro celou českou ekonomiku. Rodinné firmy se totiž na českém HDP podílejí z více než 50 procent.
S Davidem Krajíčkem jsme si v tomto vydání Ekonomu povídali o tom, jakých největších chyb se podnikatelé při tomto rozhodování dopouštějí, ale probrali jsme i to, v čem jsou rodinné firmy specifické a proč je tak důležité si při jejich řízení uvědomovat, jestli se zrovna rozhodujete jako její vlastník, manažer, nebo táta (či máma) od rodiny.
Přeji pěkné čtení.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je odemčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.