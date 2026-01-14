Do českých nemovitostních fondů přitékají nové peníze a je vidět, že toho využívají. Naposledy to demonstroval realitní fond Reico, spadající pod finanční skupinu Erste, když si pořídil do portfolia pražský obchodní dům Palladium v přepočtu za 16,8 miliardy korun. Že jsou nemovitostní fondy letos aktivní v nákupech, potvrzuje i nové vydání žebříčku TOP realitní fondy, který zahrnuje fondy s celkovou hodnotou nemovitostního portfolia okolo 275 miliard korun, což je zhruba o 38 procent více než loni.
