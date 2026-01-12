Semifinálová porážka kanadského hokejového týmu na mistrovství světa hráčů do 20 let s Českem vyvolala v zemi zděšení a rozhořčení. Potřetí za sebou skončily zlaté naděje týmu nabitého budoucími hvězdami kanadsko-americké Národní hokejové ligy (NHL) na hokejkách českého družstva. Letošní třetí místo ve spojení se dvěma pátými z předešlých dvou šampionátů vytváří nelichotivou sérii. Hůře si mládežnický výběr země javorového listu vedl v tříletém srovnání pouze jednou, v období 1979–1981.
Různé analýzy se snaží odhalit důvody. Hovoří se také o možném psychickém bloku vytvořeném opakovanými porážkami od českého týmu. Objektivní je skutečnost, že některé talenty se mládežnických šampionátů neúčastní, protože už v NHL angažmá mají. Další hlasy poukazují na to, že současné výsledky jsou symptomem širšího sociologického jevu. Lední hokej v dětských a mládežnických kategoriích totiž začíná získávat pověst sportu pro vyvolené, jejichž rodiče disponují tučným kontem a fanatickým odhodláním.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.