Nechtěnou připomínkou loňských Vánoc jsou pro e-shopy zapomenuté balíky v úložných boxech. Statistiky největších online prodejců hovoří o tom, že zhruba každý dvacátý zůstává ve skříňce i po uplynutí lhůty pro vyzvednutí. Procenta takových zásilek významným způsobem rostou u koupě na dobírku. Objednateli se to může prodražit a nehraje roli, jestli zapomněl, nebo je jen liknavý. Polehčující okolností nemusí být ani to, že přepravní společnost doručila balíček na jiné místo, než do jakého bylo objednáno.
Nic nedělat neznamená nic nezkazit
Nepřevzetí zboží neznamená, že smluvní vztah zaniká. „Pokud si spotřebitel objednané zboží nepřevezme a dělá mrtvého brouka, porušuje své povinnosti z kupní smlouvy,“ vysvětluje Tereza Genserková z právního oddělení spotřebitelské organizace dTest, že zákazník se při koupi online zavazuje zboží vyzvednout.
