Krátká online videa se stala trvalou součástí života mnoha dětí. TikTok, Instagram Reels nebo YouTube Shorts přitahují stovky milionů nezletilých prostřednictvím personalizovaného a nekonečného obsahu. Jak ukazují nové výzkumy, tyto klipy nejsou jen nevinnou zábavou, pro duševní zdraví mladých mohou představovat i značné riziko.
Dokládá to metaanalýza publikovaná loni v časopise Psychological Bulletin Americké psychologické asociace. Vědci v ní analyzovali data od bezmála sto tisíc účastníků v 71 studiích a zjistili, že čím více krátkých videí člověk sleduje, tím horší jsou jeho kognitivní výkony, pokud jde o pozornost a kontrolu.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.