Čtvrtina Američanů ve věku 18 až 24 let snídá, obědvá a večeří každý den o samotě. Za poslední dvě dekády se tak podíl těchto samotářských strávníků za oceánem více než zdvojnásobil. V Česku se zase v posledních letech zhruba zdvojnásobil počet lidí, kteří nechodí do hospod a restaurací, ale alkohol si dají doma. Zatímco v roce 2013 pilo pivo nejčastěji o samotě 18 procent mužů a 9 procent žen, o deset let později už to bylo 33 procent mužů a 20 procent žen.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.