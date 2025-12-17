Leden
Bulharsko přijme euro
Nejchudší země Evropské unie bude od začátku ledna platit eurem. Bulhaři si od tohoto kroku slibují hlavně snížení propastného rozdílu v příjmech oproti bohatším členům společenství. Přijetí eura by také mělo pomoct cestovnímu ruchu. Na straně druhé někteří ekonomičtí experti varují, že země bude čelit špatnému nastavení politiky Evropské centrální banky a dolehnou na ni strukturální problémy v eurozóně, jejíž některé členské státy se potýkají s vysokou mírou zadlužení.
