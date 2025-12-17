Vše nasvědčuje tomu, že čínská ekonomika opět dosáhla zhruba pětiprocentního ročního hospodářského růstu. Tamní firmy bez ohledu na četné obchodní třenice s USA i Evropou pokračovaly – se státem v zádech – v exportní expanzi, byť mírnějším tempem než v předchozích letech. Sebevědomí pekingských vládců zase stouplo. Netají se rozsáhlými ambicemi, na světové scéně hodlají tvrdě prosazovat své ekonomické a politické zájmy. Přitom doma mají nemálo problémů. Krize na realitním trhu trvá, investice do výroby i dalších sektorů klesají, spotřeba domácností zůstává bez ohledu na vládní podpůrná opatření slabá, provincie se topí v dluzích a vláda jim nařídila šetřit.
Peking a Washington uzavřely obchodní příměří
V roce 2026 bude celý svět sledovat vývoj americko‑čínských vztahů. Čína je prakticky jediná země, které se dosud dařilo úspěšně čelit restriktivním obchodním opatřením amerického prezidenta Donalda Trumpa. Uvedl to koncem listopadu v analýze berlínský Ústav pro výzkum Číny (Merics).
