Hudba
Mozartův týden, Salcburk: 22.–26. ledna
Příští rok 2026 přinese dvě mozartovská výročí: 270. narozeniny slavného skladatele a 70 let od založení nejvýznamnějšího festivalu jeho hudby v jeho rodném městě. Mottem bude Lux Aeterna (Věčné světlo), což je odkaz na jednu část nedokončeného Requiem. Věčnou slávu hudby Wolfganga Amadea Mozarta připomene mimo jiné nové nastudování jeho poslední opery Kouzelná flétna uvedené ve Vídni na premiéře pouhé tři měsíce před jeho smrtí. Program festivalu zahrnuje nejen hudební vystoupení, ale i filmové produkce, výstavy a komentované prohlídky.
Take That: The Circus Live: 29. května – 4. července
Pouze velké stadiony v Anglii, Skotsku, Walesu a Irsku budou hostit návrat britské popové skupiny Take That, jež aktuálně působí v trojčlenném složení Gary Barlow, Mark Owen a Howard Donald. Turné v roce 2009 ukázalo schopnost pěveckého bandu podmanit si auditorium. Oživení úspěšného konceptu Circus přichází proto, že členové chtějí podobný zážitek nabídnout novému publiku. Tenkrát propagovali čerstvou desku, nyní to bude před vydáním alba, takže zazní hlavně známé hity.
Madonna: Confessions on a Dance Floor, Part 2: léto–podzim
Šest let uplyne od vydání čtrnáctého studiového alba americké zpěvačky, skladatelky a performerky Madonny. Mezitím vydala živou nahrávku a tři kompilace hitů. Patnáctá Madonnina studiovka nemůže být očekávána víc, neboť jde o pokračování čtyřiadvacetinásobně platinového projektu z roku 2005, jímž nejprve překvapila a pak ovlivnila soudobou hudební scénu. Už tehdy se hovořilo o tom, že ve svém věku je v úžasné kondici. Teď se chystá roztančit scénu na své osmašedesáté narozeniny.
Hráč: 21. května
Takřka každým rokem sklízí opera Národního divadla moravskoslezského uznání za to, jak ve skromných podmínkách dokáže přitáhnout diváky, mimo jiné přesnou a neotřelou skladbou repertoáru. Tentokrát se vrací k dílu Sergeje Prokofjeva a v nastudování hudebního ředitele Marka Šedivého (bude se s Filipem Urbanem střídat i jako dirigent) nabídne ranou operu tohoto ruského skladatele Hráč. Předlohou díla je kratší román Fjodora Dostojevského pojednávající o zkázné závislosti – na hazardu i na osudové ženě. Divadlo Antonína Dvořáka nabídne inscenátorům moderní jevištní technologii rekonstruovanou za 90 milionů korun.
Akce
Frankfurtský knižní veletrh: 7.–11. října
Poprvé v padesátileté historii velké světové knižní události bude hlavním středem zájmu česká literatura. Přípravy tohoto hostování vede Moravská zemská knihovna v Brně a za jeden z cílů si klade ukázat, že i současní čeští autoři a autorky mají co nabídnout světu. Při té příležitosti se koná literární soutěž Román pro Frankfurt. Porota vybere k prezentaci tři dosud nevydaná díla.
Signal festival: 15.–18. října
Poradenská firma Best Cities zmiňuje ve své zprávě pro příští rok jako jeden z důvodů, proč navštívit Prahu, Signal festival, přehlídku spojení moderního umění a nových technologií. Díla světelného designu, videomappingu a dalších druhů projekcí ve veřejných i soukromých prostorách hlavního města jsou vždy originální a neopakovatelná. Za loňskou instalaci Strange Attractions získali pořadatelé mezinárodní cenu.
Film
Bouřlivé výšiny: 13. února
Je to neuvěřitelné, ale román Emily Brontëové Bouřlivé výšiny (v češtině též Na Větrné hůrce či Vichrné návrší) z roku 1847 stále přitahuje filmové tvůrce. Nadcházející adaptace je již sedmnáctá, nepočítaje televizní zpracování. Univerzální poselství o – jak se dnes říká – toxickém milostném vztahu tentokrát zpracovala britská režisérka Emerald Fennellová a do ústřední dvojice obsadila hvězdnou Margot Robbie a Jacoba Elordiho, jenž je jmenován mezi kandidáty na příštího Jamese Bonda.
Michael: 24. dubna
Filmaři na diváky životopisné snímky o hvězdách hudební popkultury minulého století jen hrnou. Bylo otázkou času, kdy se hraného příběhu dočká Michael Jackson. Pikantní je, že hlavní roli ztvární synovec krále popu Jaafar Jackson. Pro zpěváka a tanečníka to bude filmový debut. Neměl žádnou protekci, absolvoval několik kol castingu. Podpořila ho i babička Katherine Jacksonová, pětadevadesátiletá zakladatelka rodinného klanu.
Odysea: 17. července
S rozpočtem 250 milionů dolarů si režisér Christopher Nolan mohl dovolit herce z ranku nejlépe placených hned pro šest rolí. Že se chystá zobrazit Homérův epos o strastiplné cestě Krále Ithaky z Trojské války domů, tajil držitel Oscara za Oppenheimera skoro rok. Hrdinu Odysea hraje Matt Damon, jeho syna Telemachose Tom Holland, matku Penelopu Anne Hathawayová. Atraktivní je generační rozpětí v obsazení dvou bohyní – devětadvacetiletá Zendaya se představí jako Athéna a padesátiletá Charlize Theronová jako Kirké.
Spider‑Man: Zbrusu nový den: 31. července
Pokud jste právě dočetli předchozí tip, zde je další na film, kde se sejdou Tom Holland a Zendaya – zde jako staří známí. Spider‑Mana a jeho milou MJ už si střihli třikrát. Středoškolskému věku komiksových hrdinů se mezitím dost vzdálili, přesto je v Marvel Studios s ohledem na divácký úspěch předešlých snímků zatím nepřeobsadili.
Válka s mloky: 5. listopadu
Už několik generací Čechů má apokalyptickou sci‑fi Válka s mloky jako povinnou četbu a sotva odhadovat, jaké procento studentů střední školy knihu četlo. Nyní dostanou pomůcku pro testy či maturitu, ale nejen to. Film má být trikový s vysokým podílem animace, což je parketa režiséra Aurela Klimta, jenž takto zpracoval Fimfárum Jana Wericha. V novém díle se jako kapitán Van Toch divákům představí Jaroslav Dušek a jako Chief Salamander zase Petr Čtvrtníček.
