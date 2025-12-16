V novém českém filmu Neporazitelní z prostředí parahokeje je scéna, v níž navzdory očekávání pořadatelů mistrovství světa diváci vzali ztečí sportovní halu a vysokými útratami za vstupenky jim zachránili rozpočet šampionátu. Jde o fiktivní popis skutečných událostí – v roce 2019 se v Ostravě opravdu konalo mistrovství v tomto sportu a vytvořilo dosud nepřekonaný rekord v návštěvnosti 64 748 diváků. I když se spousta věcí odehrála jinak, než jak fabulují tvůrci snímku, ochotu českého sportovního publika navštěvovat velké mezinárodní události zobrazuje věrně. A Česko na ně láká i zahraniční diváky. Zdejší pořadatelé si získali vysoké renomé a nabízejí podívanou za přijatelné ceny.
V roce 2026 zavítá na zdejší území množství takových podniků. A začne to už v lednu v zimních sportech. Některé ze závodů budou jednou z posledních konfrontací favoritů před zimní olympiádou v Itálii.
