Poslední tři roky na akciových trzích připomínají jízdu jediným směrem. Technologické giganty ženou americké indexy k novým rekordům a dál rozevírají nůžky mezi růstovými a defenzivními tituly. Investoři tak stále častěji řeší, zda dál sázet na pokračující dominanci sektoru technologií, nebo raději hledat útočiště v dividendových přístavech. A přestože většina analytiků zůstává i navzdory vysokým valuacím vůči inovačnímu segmentu trhu optimistická, přesun části kapitálu z růstových do dividendových akcií může dávat smysl.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.