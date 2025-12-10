Mezi jejich hlavní úkoly patří ochrana kulturních památek v Česku a správa či opravy těch, které jim do správy svěřil stát. Více než v souvislosti s hrady a zámky bývá ale o lidech z Národního památkového ústavu (NPÚ) slyšet, když se dostanou do sporu s developery a stavaři. Naposledy třeba když kritizovali výškové domy na Pankráci a prosadili do Metropolitního plánu, aby tam už žádné mrakodrapy nevyrostly. Ještě méně se ví, že NPÚ bude mít vliv na způsob naplňování evropské směrnice o bezemisních budovách. Například majitelé činžáků se od ústavu dozvědí, zda a jakým způsobem budou smět zateplovat své domy. A jelikož ke kulturnímu dědictví patří také česká krajina, bude mít ústav výrazné slovo i při povolování větrných elektráren v takzvaných akceleračních územích. „Nesmíme prosazováním jednoho veřejného zájmu – obnovitelných zdrojů – poškozovat jiný veřejný zájem – kulturní dědictví,“ říká ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková.
