1. Netflix pohltí i konkurenční HBO Max
Americký provozovatel streamovací platformy Netflix se domluvil na převzetí části mediální skupiny Warner Bros. Discovery za 72 miliard dolarů (1,5 bilionu korun). Podle dohody získá filmová studia Warner Bros. a také streamingovou divizi, včetně konkurenční platformy HBO Max.
Dohodnutá cena za akcii činí 27,75 dolaru a představuje prémii proti ceně 24,54 dolaru, na níž akcie Warner Bros. Discovery uzavřely před týdnem obchodování na burze. S konkurenční nabídkou neuspěla společnost Paramount. Ta navrhovala zaplatit 24 dolarů za akcii při převzetí celé skupiny.
Transakce podléhá schválení příslušných regulačních orgánů a valné hromady akcionářů Warner Bros. Discovery. Dokončení firmy odhadují v horizontu 12 až 18 měsíců.
Warner Bros. Discovery se do poloviny příštího roku rozdělí do dvou samostatných firem, s jejichž akciemi se bude obchodovat na burze. Studia a streamovací služby budou tvořit jeden podnik, kabelové televizní sítě budou ve druhém.
