1. Netflix pohltí i konkurenční HBO Max

Foto: Shutterstock

Americký provozovatel streamovací platformy Netflix se domluvil na převzetí části mediální skupiny Warner Bros. Discovery za 72 miliard dolarů (1,5 bilionu korun). Podle dohody získá filmová studia Warner Bros. a také streamingovou divizi, včetně konkurenční platformy HBO Max.

Dohodnutá cena za akcii činí 27,75 dolaru a představuje prémii proti ceně 24,54 dolaru, na níž akcie Warner Bros. Discovery uzavřely před týdnem obchodování na burze. S konkurenční nabídkou neuspěla společnost Paramount. Ta navrhovala zaplatit 24 dolarů za akcii při převzetí celé skupiny.

Transakce podléhá schválení příslušných regulačních orgánů a valné hromady akcionářů Warner Bros. Discovery. Dokončení firmy odhadují v horizontu 12 až 18 měsíců.

Warner Bros. Discovery se do poloviny příštího roku rozdělí do dvou samostatných firem, s jejichž akciemi se bude obchodovat na burze. Studia a streamovací služby budou tvořit jeden podnik, kabelové televizní sítě budou ve druhém.

