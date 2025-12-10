Investice do půjček malým nebo středním firmám zažívají ve světě i v Česku obrovský boom. Na této vlně zájmu jede i český fond kvalifikovaných investorů Findigo, jehož objem aktiv se ročně zvětšuje o 30 až 40 procent.
Jaký je byznysmodel fondu Findigo?
Ivo Korčák (I. K.): Fond poskytuje firmám zajištěné úvěry určené především na developerské projekty. Tyto úvěry jsou nejčastěji určeny na výstavbu nových nemovitostí nebo rekonstrukce. Proto patříme k předním private debt fondům na českém trhu. Zdrojem kapitálu pro poskytované úvěry jsou peníze našich investorů do fondu, které jsou primárně zhodnocovány z úrokových výnosů úvěrů a zároveň jsou velmi dobře zajištěny nemovitostmi a obchodními podíly. Jsme nebankovní poskytovatel kapitálu firmám, a to pod kontrolou ČNB a investiční společnosti.
Kolik jste schopní půjčit na jeden projekt a jaká je celková úvěrová kapacita?
I. K.: V současné době ve skupině spravujeme okolo jedné miliardy korun. Náš standardní úvěr se pohybuje od 30 do 50 milionů. Meziročně rosteme v objemu spravovaných aktiv přibližně o 30 až 40 procent a tím se bude postupně zvyšovat i výše standardně poskytnutého úvěru. Ve výjimečných případech poskytujeme i menší nebo naopak vyšší úvěr. Peníze jsme schopni poskytnout při zachování všech principů řízení rizik a správy kapitálu do několika týdnů. Tato výše úvěru je jedním z principů řízení rizik. Granularita všech poskytnutých peněz a hodnota zástavy nemovitostmi a obchodními podíly, kde aktuální výše úvěrů je nižší než 65 procent hodnoty zástavy, totiž naplňuje naši strategii velmi nízkého rizika pro investory a velmi dobrého zhodnocení investic.
Jak funguje zajištění?
I. K.: Naše úvěry jsou zajištěny buď nemovitostmi, nebo obchodním podílem a nemovitostí. Hodnota zajištění je dána znaleckými posudky a kompletním due diligence, které je zaměřené na samotnou zástavu a její hodnotu, likviditu, na investiční záměr klienta a zdroj splacení úvěru a v neposlední řadě na kompetentnost klienta, tedy prokazatelné realizace a úvěrovou historii klienta.
Jakého se daří dosahovat výnosu?
Radim Boháč (R. B.): Investiční skupina Findigo má více než desetiletou historii s povolením poskytování firemních úvěrů. Fond kvalifikovaných investorů Findigo jsme otevřeli pod dohledem ČNB v roce 2021, aby byl transparentní pro investory, a za rok 2024 jsme dosáhli výnosu pro investory 11,93 % p.a. Naší realistickou ambicí v dalších letech je zhodnotit investice našich investorů dvouciferně. Kromě výše zhodnocení je ale v současné době, kde na trhu vidíme řadu insolvencí nebo velmi rizikových investic, cílem minimalizovat veškerá rizika. V tomto je nebankovní poskytování úvěru firmám výhodou. Zároveň většinou pocházíme z bankovního prostředí, úvěrů a investic, oceňování majetku a firem, obchodního práva a z tohoto důvodu věříme, že naplníme tyto ambice.
Jaký investiční horizont doporučujete investorům?
I. K.: Většinou na trhu všichni doporučují minimálně pětiletý a delší investiční horizont. Vždy mě tato doba trochu děsila a přišlo mi, že je to i z důvodu, že investiční firmy vlastně nevědí, co nastane. U nás je investiční horizont klidně rok, kdy si nás investor může vyzkoušet, jestli naplníme očekávání, a pokud bude chtít po roce investici ukončit, jsme likvidní fond a máme investiční třídu pro tyto investory s minimálním výstupním poplatkem. Zároveň při našem byznysmodelu dokážeme velmi dobře odhadnout vývoj aktiv a výnosu fondu na budoucí rok.
Jaké to má dopady, že poskytujete úvěry na tak relativně krátké období?
I. K.: To je naše velká výhoda oproti investici do nemovitostních fondů. Naše úvěry jsou typicky na dobu 12 až 18 měsíců, kdy se dá dobře odhadnout, do jakých projektů poskytnout kapitál, jestli do rezidenční výstavby ve velkých městech, nebo logistiky či jiného segmentu. Fungujeme oportunisticky a jedním z klíčových parametrů našeho řízení rizika je, z čeho bude náš úvěr splacen a že bude splacen v termínu. To lze v našem případě dobře predikovat v porovnání s přímým nákupem nemovitosti do fondu a spekulaci na její hodnotu za pět nebo více let.
Jakou formou lze u vás investovat?
R. B.: V případě Findigo FKI to je nákupem buď prioritní, nebo výkonnostní akciové třídy. Investice má pouze jeden parametr, a to minimální částku vstupu. V obou případech od jednoho milionu korun. Následně pak investor ve svém účtu vidí pravidelně měsíční přecenění a růst hodnoty akcie v procentech i absolutní částce.
Co od vás investoři mohou očekávat?
R. B.: Především transparentní výhled na svoji vloženou investici a pravidelný reporting výsledků. Jsme velmi blízko našim klientům a taky investorům. Musím taky zmínit, že si neúčtujeme oproti jiným fondům žádný poplatek za správu. Stručně řečeno, pokud nám investor svěří svoje volné finanční prostředky, tak za tři roky může očekávat kumulované čisté zhodnocení bez poplatků a daňové zátěže 30 až 36 procent.
Jak hodnotíte jednotlivé investiční projekty? Kolik jich ročně projde vašima rukama?
I. K.: Řekl bych, že jde o něco kolem stovky až 150 poptávek, které prochází nějakou základní analýzou. Ta má tři oblasti, jedna je finanční, to znamená takzvaný investiční záměr, jakou smysluplnost kapitál má z pohledu toho projektu. Druhá část due diligence je struktura zajištění, to znamená kvalita, hodnota těch zástav, ať je to obchodní podíl nebo samotná nemovitost. A třetí je analýza potenciálního budoucího dlužníka, jaká je jeho historie, jaká je jeho kompetence ve výstavbě nebo rekonstrukci daného nemovitostního projektu. Zrealizujeme pak tak deset až dvacet investičních případů ročně.
Kolik máte teď ve správě peněz?
I. K.: V celé skupině spravujeme okolo jedné miliardy korun. V samotném fondu je čisté jmění okolo 500 milionů korun. Rosteme o 30 až 40 procent objemu aktiv ročně, což je také cílový růst, kterého chceme dosáhnout. Nějaký přehnaný skokový růst není nutný, klíčové kromě zhodnocení investic je kvalitní řízení rizik, což je dáno kapacitou a odborností našich lidí.
Jaké máte plány a cíle do příštích měsíců a let?
R. B.: Vidíme na straně jedné velmi silnou poptávku po úvěrech a na straně druhé zároveň silný zájem investorů. Takže si myslím, že příští rok se znovu ponese ve znamení růstu a investorům opět doručíme dvouciferné zhodnocení.
I. K.: V příštím roce máme také v plánu realizovat minimálně úvěry ve výši 500 až 600 milionů korun, protože řada úvěrů maturuje a bude již splacena. A kromě úvěrů bychom chtěli realizovat i jeden, možná dva projekty s vlastní účastí, protože těch příležitostí k nám v poslední době přichází velmi mnoho.
Článek vznikl ve spolupráci s fondem Findigo
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je odemčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.