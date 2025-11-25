Pokles bitcoinu v posledních týdnech vyvolává otázky, zda kryptoměnová scéna nezažívá zásadní otřes. Zakladatel fondu LongRiver František Vinopal však říká, že to nic nevypovídá o technologii. Ta se rychle rozvíjí a Česko z toho těží. Vedle takřka milionu aktivních uživatelů jsou tu silné technologické firmy i regulace, která může přitáhnout zahraniční kapitál. Banky i veřejné instituce, jako například Česká národní banka, otevírají kryptotechnologiím dveře. „Nebojím se říct, že nejpozději za deset let bude kryptoprůmysl jedním z tahounů naší ekonomiky,“ říká Vinopal.
