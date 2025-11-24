Americké válečné lodě jsou v Karibiku připravené na zásah ve Venezuele, oficiálně kvůli podpoře drogových dodávek na území USA. Komentáře to ovšem dávají do souvislosti s tím, že jihoamerická země nedokáže zobchodovat silné ropné zásoby na svém území a Američané mají zájem na rozjetí obchodu se zdejší levnou ropou. Do toho Spojené státy v minulém týdnu spustily sankce proti ruským ropným gigantům Rosněfť a Lukoil.
Nic z toho nehnulo s cenou ropy, která dál mírně, ale vytrvale klesala. Jenže řidiči u čerpacích stanic z toho nic nemají. Benzinky v poslední době nasadily opačný trend. Palivo je dražší v Česku i v celé Evropě.
Od začátku listopadu ke konci minulého týdne zdražil litr benzinu v průměru o 40 haléřů, litr nafty téměř o 80 haléřů. Prakticky stejně, v přepočtu na koruny, vzrostla podle posledních údajů Evropské komise i průměrná cena obou pohonných hmot v celé sedmadvacítce. Česko si nadále drží pozici jedné z nejlevnějších zemí v EU. Benzin je šestý nejlevnější, nafta třetí nejlevnější.
Tlak na Rusko sílí z různých stran
Lidé z petrolejářské branže současný stav na trhu pohonných hmot označují za určitý paradox. „Je to určitá rarita. Ropy je i přes geopolitická rizika přebytek a to tlačí cenu dolů k hodnotám kolem 65 dolarů za barel. U pohonných hmot, a zejména nafty, však přebytek není, poptávka naopak roste,“ popisuje Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu.
Velkoobchodní ceny, a tedy i ceny pro čerpací stanice, se kalkulují podle rotterdamské burzy, která se většinou řídí vývojem ropy. Tentokrát je to jinak. „Začínající zima způsobuje vyšší spotřebu topných olejů a nafty k vytápění, a jelikož ve výrobě nafty není Evropa soběstačná, začala na nás doléhat i situace v Rusku.“
Rusko se už měsíce kvůli útokům ukrajinských dronů na tamní rafinerie potýká s rostoucím nedostatkem pohonných hmot a zastavilo jejich vývoz. Do zemí EU už sice benzin a nafta vyrobené v ruských rafineriích nemohly kvůli sankcím oficiálně proudit, ale dostávaly se sem přes třetí země, jako je Indie nebo Turecko.
Infografika
Nové americké sankce za odběr ropy a ropných produktů od největších ruských petrolejářských společností Rosněfť a Lukoil komplikují situaci indickým rafineriím, které vyvážejí právě paliva vyrobená z ruské ropy. Jejich množství na evropském trhu klesá a odběr dražší středoevropské ropy Brent znamená i vyšší ceny pohonných hmot.
Obchodníci na trzích s ropou ztratili podle hlavního ekonoma společnosti XTB Jiřího Tylečka strach z nedostatku suroviny, ovšem paliv z ropy dost není. „Uvidíme, jak to bude s naftou dováženou do Evropy z Indie a vyráběnou tam z ruské ropy, ale potřeba většího dovozu zkrátka vytváří tlak na růst ceny nafty. Samotná ropa přitom zdražovat nemusí. Vzhledem ke klesajícímu odbytu té ruské ve světě se musí Rusko podbízet výraznou slevou,“ říká Tyleček.
Moskva je na vývozu surovin, a zejména právě těch ropných, existenčně závislá. A příjmy z prodeje ropy a paliv Rusku vytrvale klesají. Mezinárodní agentura pro energii IEA vyčíslila, že v říjnu meziročně o 2,3 miliardy dolarů na 13,1 miliardy (zhruba 273 miliardy korun).
Nafta může být dražší než benzín
„Vliv Ruska a další omezení jeho vývozu ropy a produktů na současný vývoj cen pohonných hmot v Evropě je jednoznačný. Není to ale jediný vliv. Zejména u nafty rostou v Evropě velkoobchodní marže, dodavatelé paliv si to mohou vzhledem k rostoucí poptávce dovolit,“ vysvětluje ekonom společnosti Finlord Boris Tomčiak.
Předpokládá, že pokud nedojde k neočekávanému geopolitickému vyostření situace ve světě, nebude zdražení výrazné. U pump v Česku může nafta, která na konci minulého týdne stála v průměru 34,1 koruny za litr, podražit v příštích týdnech o desítky haléřů. Benzin, dosud za 34,7 koruny, zdraží méně, pokud vůbec. „Ještě do konce roku lze očekávat, že se cena nafty dostane po delší době nad cenu benzinu,“ soudí Tomčiak.
Další faktory: Ukrajina a Venezuela
Ceny pohonných hmot a obchod s ropou vůbec ovlivní vývoj amerických sankcí. Prezident Donald Trump se teď snaží tlačit Ukrajinu, aby přistoupila na mírovou smlouvu, dohodnutou mezi USA a Ruskem. Podle některých spekulací obsahuje i závazek ukončení všech protiruských sankcí. Opětovné uvolnění dodávek ruské ropy na světový trh by minimálně zpočátku mohlo vlivem zvýšení nabídky přinést další zlevnění světových cen ropy.
Nově je na scéně napětí mezi USA a Venezuelou. Makléřská společnost XTB v komentáři připomíná, že případný konflikt nebo převrat ve Venezuele by sice znamenaly krátkodobý pokles těžby v této zemi a mírné zdražení světové ceny ropy, ale následně by podpora USA umožnila export z tamních nalezišť a rafinerií výrazně zvýšit. To by pak mohlo přispět k poklesu ceny ropy i pod hranici 60 dolarů za barel.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je odemčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.