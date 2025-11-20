1. Ryanair bere odbavení jen online a má kritiky

Foto: Rob Wilson

Zpráva, že společnost Ryanair ruší odbavování cestujících, kteří na letištích předloží vytištěné palubní vstupenky, vzbudila ve Velké Británii velký rozruch. Zpráva komunikačního dozorčího orgánu Ofcom totiž říká, že pět procent lidí ve Spojeném království nemá doma přístup k internetu, a to ani prostřednictvím mobilního zařízení.

Jedna z největších evropských nízkonákladových leteckých společností oznámila, že opatřením hodlá urychlit cestování a snížit náklady. Od minulé středy se všichni cestující musí před příchodem k přepážce odbavit online. Podle Ryanairu už nyní 90 procent pasažérů disponuje digitálními palubními lístky.

Britské aktivistické skupiny vyjádřily obavy z diskriminace 4,3 milionu lidí. Dennis Reed z kampaně Silver Voices řekl, že „digitální revoluce se zbláznila“. Až příliš mnoho služeb vyžaduje aplikace nebo QR kódy a pro starší lidi je obtížné je používat.

Ryanair umožní online odbavení na letišti za poplatek, který může dosáhnout až 55 liber (1627 korun).

