Když ve dvacátých letech 20. století začaly první experimenty s „vysíláním obrazů na dálku“, jen málokdo tušil, že se rodí médium, které během jedné generace přetvoří politiku, kulturu i každodenní rytmus života. Televize, tehdy ještě technologický sen, vznikala na pomezí fyziky a elektrotechniky, aby zahájila éru masové komunikace. Její zaslíbenou zemí se staly USA, kde jí ve třicátých až padesátých letech minulého století cestu prorazil podnikatel a inovátor David Sarnoff.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.