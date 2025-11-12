Čeští zaměstnanci umělé inteligenci fandí. Berou ji jako pomocníka, který jim usnadní práci. Neočekávají však, že by jim přinesla vyšší výdělky, rychlejší kariérní postup nebo více volného času. Firmy jim nepřímo dávají za pravdu. V souvislosti s nástupem AI mluví hlavně o svém prospěchu: o transformačním potenciálu, inovacích a „digitálních asistentech budoucnosti“, kteří zvednou produktivitu a efektivitu práce. Mezi těmito pohledy zaměstnanců a zaměstnavatelů tak zeje stále viditelnější propast. Pro firmy bude zásadní, jak uchopí AI v praxi. Investice do technologií nestačí, pozornost musí věnovat i lidské stránce.
