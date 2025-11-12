Zhruba za stejnou cenu jako loni se o uplynulém víkendu začalo prodávat mladé víno z letošní úrody moravských a českých vinic. Do tradiční marketingové akce Svatomartinské víno dodalo 73 vinařství na 1,9 milionu lahví. Vinaři si pochvalují, že letošní úroda byla lepší než předchozí dva roky. A radost jim také dělá, že nastupující vláda – v souladu s tou dosluhující – jejich byznysu přeje. „Odmítáme zavedení spotřební daně na tiché víno,“ uvádí se v návrhu programového prohlášení chystaného kabinetu Andreje Babiše. Ten přitom proklamuje nutnost hledat zdroje peněz pro plánované výdaje zejména v sociální oblasti.
Stát má ve spotřební dani v podstatě jedinou páku, jak ovlivňovat tržní cenu alkoholických nápojů. Její sazba v Česku vytrvale a citelně roste jen u lihovin, v posledních dvou letech meziročně o 10 procent a od roku 2026 to bude o dalších pět procent. Pivovarům se sazba už dlouhé roky nemění a víno, které je ve spotřebě jedinou rostoucí alkoholovou komoditou, má daň nulovou.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.