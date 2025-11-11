Na první pohled působí spíš jako umělecký artefakt než jako láhev alkoholu. Celé dílo vypadá, jako by někdo spojil autodíl z muzea, sochu z galerie a trofej, kterou by James Bond opravdu neodmítl. Podstavcem je stylizovaná závodní formule doutníkového tvaru z roku 1959, v ikonické tyrkysové barvě, která je neodmyslitelně spojená se značkou Aston Martin.
Z těla vozu se vzhůru zvedají dynamické křivky z jasanové dýhy a mědi, jako by je formoval proudící vítr nad závodním okruhem. Měď zde není dekorací, pochází přímo z varných kotlů palírny Glenfiddich. A na „kapotě“ téhle designové formule stojí středobod celé kompozice: jedna z nejvzácnějších lahví whisky Glenfiddich z roku 1959. Sedm existujících kusů míří na čtyři kontinenty. A jediný v Evropské unii končí v Česku.
