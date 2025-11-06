1. YouTube TV přišla o pořady od Disneyho
Zhruba 10 milionů předplatitelů YouTube TV v USA ztratilo přístup ke zpravodajství ESPN a ABC i k dalším kanálům společnosti Disney. Vyjednávání o licenční smlouvě totiž uvázlo na mrtvém bodě.
Není to první případ rozporů mezi poskytovateli obsahu a nejrozšířenějším videokanálem na světě, ty minulé skončily dohodou.
Zástupci firmy Disney uvedli, že placená online televize, kterou vlastní technologický gigant Google, odmítla „spravedlivé“ sazby za obsah, který zahrnuje i National Geographic a Disney Channel. Prohlášení YouTube TV označuje navrhované podmínky za nevýhodné pro její klienty.
V říjnu se Google na poslední chvíli dohodl s NBCUniversal, kterou vlastní Comcast, že na YouTube TV bude nadále vysílat své oblíbené pořady, mezi nimi i Sunday Night Football. Předtím málem stáhly svůj obsah z platformy společnosti Paramount a Fox.
Tentokrát Googlu nevyšlo vyjednávání z pozice lídra trhu. Pokud výpadek Disney potrvá, nabídne uživatelům kredit zdarma.
