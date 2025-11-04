Na amerických finančních trzích se znovu mluví o stínovém bankovnictví. Tedy o půjčkách, které neposkytují banky, ale fondy a investiční společnosti. Používají k tomu často peníze, které si samy půjčily právě od bank. Vedle toho do nich investují také penzijní fondy či soukromí a institucionální investoři. Objem trhu označovaného jako private credit činil podle analýzy banky Morgan Stanley na začátku roku 2025 kolem tří bilionů dolarů. V roce 2020 to byly zhruba dva biliony. Na Wall Street se kvůli tomu střetávají dva odlišné pohledy.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.