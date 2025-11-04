Představy hnutí ANO, že nová opatření k potírání šedé ekonomiky, zejména opětovné zavedení elektronické evidence tržeb, přinesou státu zhruba 30 miliard korun, se zdaleka nemusí naplnit. Z pohledu ekonomů, daňových odborníků i některých podnikatelů není možné konkrétní částky jen tak předem odhadovat.

„Poučíme se z veškeré kritiky, která na EET 1 byla,“ uvedla pro týdeník Ekonom místopředsedkyně hnutí a pravděpodobná ministryně financí Alena Schillerová. Když tato povinnost platila – od prosince roku 2016 za vlády Bohuslava Sobotky do března 2020, kdy ji během vlády Andreje Babiše parlament kvůli covidu pozastavil a ponechal jen na dobrovolné bázi (kabinet Petra Fialy pak EET zrušil úplně od ledna 2023), řada podnikatelů a živnostníků ji označovala jako byrokratickou a drahou. Totéž se děje nyní. Podle Radomila Bábka, předsedy Podnikatelských odborů, které sdružují menší firmy a živnostníky, je EET zbytečný nástroj. „Odhad snížení šedé ekonomiky o 30 miliard, a to zejména zásluhou EET, je jen zbožným přáním. Nebo je to spíše PR, marketingový výrok,“ říká.

