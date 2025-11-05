Nedlouho poté, co statistický úřad EU Eurostat oznámil, že ceny elektřiny pro domácnosti zůstaly v České republice v prvním pololetí v přepočtu na kupní sílu opět nejvyšší z celé unie, objevilo se i vysvětlení. Kromě „nedůležitých věcí“, jako jsou daně, administrativní poplatky a náklady na regulaci, leží podle mínění expertů vina na samotných domácnostech.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.