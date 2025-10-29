Každá čtvrtá online platba v Česku projde přes platformu nizozemské společnosti Adyen. Její regionální šéf Matouš Michněvič říká, že obchodníky čeká nová éra, v níž bude nákupy stále častěji zprostředkovávat umělá inteligence. „Vlna agentic commerce přichází. Jsem přesvědčený, že kdo tuto oblast bude ignorovat, ztratí konkurenceschopnost,“ říká bývalý viceprezident Mastercard, který dnes řídí operace Adyenu ve střední a východní Evropě.
Jaké hlavní změny pozorujete v nákupním chování českých zákazníků?
V posledních letech jsou zásadní. I lidé ve věku padesáti či šedesáti let zcela běžně nakupují na internetu. Online nákupy se staly naprosto mainstreamovou záležitostí napříč věkovými skupinami. Pro obchodníky to znamená, že už nemohou oddělovat online a kamenný prodej. Zákazník je prostě jeden a očekává plynulý a jednotný zážitek napříč všemi kanály.
