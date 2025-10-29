Když po minulých volbách poslanci zvolili vedení Poslanecké sněmovny, čekaly na ně už i první návrhy zákonů včetně státního rozpočtu na příští rok, který tam už podruhé poslala končící vláda. Tento tradiční krok umožňující na „zákonu roku“ ihned pracovat však dosluhující vláda premiéra Petra Fialy (ODS) zatím odmítá udělat se zdůvodněním, že o její rozpočet vítězové voleb nestojí. Ovšem šéf ANO Andrej Babiš udělal překvapivě vstřícné gesto a v promluvě ke svým fanouškům na sociálních sítích Stanjurův rozpočet, na který dštil on i jeho lidé síru už před volbami, jen tak mezi řečí adoptoval. A co víc, jasně řekl, že nemíní měnit ani výši deficitu, který má podle návrhu končící vlády dosáhnout 286 miliard korun (3,2 procenta HDP).
