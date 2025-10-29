Bárky na mořském pobřeží francouzské Bretaně byly oblíbeným motivem jednoho z nejslavnějších českých malířů minulého století Jana Zrzavého. Svádějí ovšem také mnoho padělatelů. HN nyní zjistily, že podezření o pravosti obrazů se týká i těch vůbec nejdražších děl tohoto autora, která byla v posledních letech prodána za desítky milionů korun. A to i renomovanými aukčními domy.
