1. OpenAI útočí na lídra vyhledávání Google

OpenAI útočí na lídra vyhledávání Google
Foto: Shutterstock

Webový prohlížeč poháněný umělou inteligencí, který má konkurovat dominantnímu Googlu a jeho rozhraní Chrome, představila firma OpenAI, tvůrce služby ChatGPT.

Novinka dostala jméno Atlas a ruší se v ní adresní řádek, který je v současném systému klíčovou funkcí vyhledávání. V minulém týdnu ji výrobce zpřístupnil na operačním systému MacOS od Applu.

Atlas nabízí zákazníkovi také režim placeného agenta, který sám vyhledává podle toho, o co se uživatel zajímá a jaké má návyky. Ten bude dostupný pouze předplatitelům.

Společnost představila řadu nových způsobů, jak přilákat uživatele ke svým online službám. Uzavřela například partnerství s e‑commerce stránkami, jako jsou Etsy a Shopify, a také s rezervačními službami, jako jsou Expedia a Booking.com.

Od těch si slibuje víc než od prohlížeče. Obecným předpokladem je, že Chrome nebo dvojka ve vyhledávání Microsoft Edge podobnou funkci jako Atlas nabídnou také.

