Pokud jste se někdy cítili klidnější a odpočatější po procházce v přírodě, není to vaše představivost – opravdu stačí pár minut brouzdat parkem či lesem a vaše nálada i fyzické zdraví se zlepší. Pobyt na čerstvém vzduchu může podle vědeckých zjištění vyvolat měřitelné změny ve vašem těle, od snížení hladiny stresových hormonů přes snížení krevního tlaku až po zlepšení zdraví střev.
Aby člověk pocítil tyto přínosy, nemusí přitom trávit hodiny na dlouhých túrách, maximální pozitivní účinek se dostaví již po 20 minutách. Tvrdí to alespoň britská studie, do které se zapojilo takřka 20 tisíc lidí. Ti z nich, kteří strávili alespoň 120 minut týdně v zeleni, významně častěji uváděli dobrý zdravotní stav a větší psychickou pohodu.
