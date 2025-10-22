Říká se, že člověk dvakrát nevstoupí do jedné řeky. Praxe, včetně té politické, dokazuje pravý opak. A tak se některé věci vracejí s pravidelností postav na orloji. V Česku se kromě neustálého prodlužování a zkracování věku odchodu do důchodu stala podobnou trvalkou elektronická evidence tržeb. Prosadila ji vláda Andreje Babiše v roce 2016, aby ji zrušila vláda Petra Fialy v roce 2022, a teď se má s další vládou Andreje Babiše opět vrátit, od roku 2027.
