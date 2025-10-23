1. Řecké přesčasy prošly, stávky nepomohly

Řecké přesčasy prošly, stávky nepomohly
Foto: Reuters

Řecký parlament schválil zákon, který umožní 13hodinovou pracovní dobu, a to navzdory ostrému odporu a celostátním stávkám. Umožnily to hlasy poslanců vládnoucí středopravicové strany Nová demokracie. Vláda uvedla, že modernizuje pracovní zákony, naproti tomu levicová opoziční strana Syriza označila návrh zákona za „legislativní zrůdnost“.

Nový zákoník určuje, že přesčasy nesmí za rok překročit 150 hodin. Standardní 40hodinový pracovní týden zůstává v platnosti a delší pracovní doba je možná jedině se souhlasem zaměstnance. Týká se pouze soukromého sektoru a lze ji uplatňovat maximálně 37 dní v roce.

I tak je novinka terčem masových protestů. Odbory před hlasováním uspořádaly dvě generální stávky požadující stažení návrhu, ale neuspěly.

Vláda tvrdí, že pouze uzákoňuje realitu na trhu práce a zákon je v souladu s pravidly Evropské unie. Obsahuje možnost pracovat přesčas za vyšší plat a chrání proti propuštění za odmítnutí přesčasů.

