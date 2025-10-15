Po nás potopa. Tak nazval místopředseda výboru Národní rozpočtové rady Pavel Sobíšek jednání politiků, které vede rozpočet k vysokým schodkům. Jako příklad zmínil penzijní reformu – pokud by nová vláda zrušila parametrické změny (prodloužení věku odchodu do penze), které přijal kabinet Petra Fialy, získá sice okamžitě politické body, ale v rozpočtu se to projeví cca za pět let. Tedy v době, kdy se s problémem rychleji rostoucích výdajů na důchody bude muset poprat jiná vláda.
