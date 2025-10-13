Zhoršuje se vám paměť, často se proměňuje nálada, máte potíže s orientací a také s vyjadřováním, občas jste zmatení a přestáváte zvládat běžné úkoly. Je možné, že u lékaře pak vyslechnete zdrcující zprávu – trpíte příznaky demence.
Jedna z nejzávažnějších civilizačních chorob současnosti postihuje miliony lidí po celém světě a její výskyt neustále roste v souvislosti se stárnutím populace. Lék na demenci zatím objeven nebyl. Pro oddálení nástupu jejích příznaků je proto dobré včas rozpoznat, že člověku tato choroba hrozí. A jak se zdá, vědci konečně přišli na jednoduchou a levnou metodu, jak to zjistit.
