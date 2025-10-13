Povinné ručení v posledních letech patří k nejrychleji rostoucím pojistným produktům, zdražuje v průměru o osm až devět procent ročně. V první polovině letošního roku to bylo o více než tři procenta, přičemž ve druhé polovině se tempo tradičně zrychluje. „Celoroční nárůst cen povinného ručení bude i letos obdobný jako v roce 2024,“ potvrzuje Karel Šultes, ředitel produktu a datové analýzy skupiny Klik.cz, od níž data pocházejí.
Způsobuje to především takzvaná škodní inflace. Zjednodušeně řečeno zdražování oprav, náhradních dílů a práce v autoservisech. „V letech 2020 až 2024 rostly majetkové škody tempem 6 až 11 procent ročně, u újmy na zdraví kolem čtyř ročně,“ vyčísluje mluvčí Slavia pojišťovny Václav Bálek. Průměrná výše vyplacených škod i dnes převyšuje inflaci měřenou Českým statistickým úřadem. Potvrzuje to i Uniqa. „Škodní inflace se blíží hranici sedmi procent,“ uvádí mluvčí Veronika Hešíková.
