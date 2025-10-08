Tolik hlasů jako hnutí ANO Andreje Babiše při letošních volbách – 1,94 milionu – nikdo před ním v historii samostatného Česka nezískal. V nové sněmovně obsadí jeho poslanci 80 lavic. Získat „stojedničkovou“ podporu pro svou vládu, kterou by rád sestavil, ale nebude mít vzhledem k celkovému složení dolní komory vůbec jednoduché.
Mapy v interaktivní podobě si můžete proklikat v následujících infografikách.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.