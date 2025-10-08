Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa nepolevuje v uvalování nových cel. Od 1. října se dotknou také importérů, kteří do USA dovážejí léky, nábytek nebo těžké stroje. Reakce trhů je podobná jako v předchozích případech, kdy Bílý dům oznámil nové obchodní bariéry, tedy prakticky žádná.
Pro jejich apatičnost vůči Trumpovým krokům v oblasti zahraničního obchodu se vžilo označení TACO trade. To vychází ze zkratky z anglického Trump Always Chicken Out neboli Trump vždycky vyměkne. Takový trh očekává, že americká cla nakonec nebudou tak dramatická, nebo že nebudou platit vůbec. Pořád totiž není jasné, jestli je nezastaví americké soudy. Právě na to sází investoři, kteří přišli na nový způsob, jak by díky tomu mohli získat pořádný balík a zhodnotit své peníze až o 400 procent.
