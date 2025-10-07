Rozvody šedivějí. Mnohem více než v minulosti se stává, že se rozpadají manželství párů, kterým je přes padesát let. Zatímco v roce 1989 představoval v Česku podíl rozvodů tvořený touto věkovou kategorií jen pět procent v případě žen a osm procent v případě mužů, do roku 2016 se tento údaj více než ztrojnásobil (16 procent u žen a 25 procent u mužů). Stále častěji se tak rozvádějí lidé po mnoha letech soužití. V roce 2018 se v Česku po více než 24 letech rozpadlo bezmála pět tisíc párů, což je více než pětina všech rozvodů.
