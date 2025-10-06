Ačkoliv to tak při sledování každodenních zpráv nemusí působit, většina lidí na světě má averzi k nečestnému chování. Aby se takového jednání dopustili, musí nejprve překonat obtížné morální bariéry. Existuje ale způsob, jak si jejich zdolání usnadnit – nechat za sebe lhát stroj.
Experimenty ukazují, že v okamžiku, kdy „nečestný“ úkol delegují lidé na jiné osoby, rozložení odpovědnosti způsobuje, že se cítí méně provinile a neetického chování se dopouštějí snadněji. Jak naznačuje nový výzkum publikovaný v časopise Nature, když se do rovnice přidá navrch umělá inteligence, morálka lidí se ještě více uvolní. Jakmile lidé delegují úkoly na AI nástroje, mají najednou větší sklon ke švindlu.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.