1. Sazka končí, bude už jen Allwyn

Foto: Allwyn

Značka Sazka brzy zmizí z českého trhu. Nově se bude jmenovat po vzoru své mateřské společnosti Allwyn. Ta náleží do skupiny KKCG Karla Komárka a vedle Sazky do ní patří loterie ve Velké Británii, Řecku, Rakousku, Itálii či USA.

„Přišel čas odpoutat se od tradice, která je sice dlouhá, ale i poznamenaná minulou dobou. Velké značky mají i své limity a my cítíme, že jsme na limit narazili, především co se týče modernosti a inovací,“ říká generální ředitel Sazky Aleš Veselý. Podle jeho slov celá skupina nyní expanduje a chce najít víc synergií napříč trhy. „Proto je logické, aby se i Sazka omladila,“ dodává.

Ambicí skupiny Allwyn, která se před 13 roky začala rodit právě okolo Sazky, je stát se světovou jedničkou v loterijní a herní zábavě.

Už v letošním roce se ve firemní komunikaci Sazky začalo více objevovat jméno Allwyn. V říjnu se rozběhne samotný rebranding, který bude vrcholit zkraje příštího roku. „Koncem ledna už budeme komunikovat, že Sazka je Allwyn,“ přibližuje Veselý.

