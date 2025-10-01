Ekonomie je věda, která velmi často vysvětluje, proč se věci nestaly tak, jak se předpovídalo, a mnohdy si k tomu vytváří i teorie. A lidé, fascinovaní jejími tajemnými křivkami, tabulkami i slovy, mají často tendenci opakovat názory, které znějí chytře, přestože jsou zcela mylné. Ještě horší je, když na základě těchto názorů začnou řídit firmu, investovat peníze nebo řídit domácí rozpočet. To pak už nejde jen o teorie, ale o velmi praktické škody: od prázdného účtu až po prázdnou kancelář.
