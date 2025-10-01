Ústava České republiky říká, že volební právo je všeobecné, rovné a přímé. V praxi se ovšem tyto zásady nedaří zcela naplňovat. Na vině jsou především propastné rozdíly v lidnatosti krajů. Jak je vidět z výsledků posledních parlamentních voleb, karlovarští voliči musejí k tomu, aby se do sněmovny probojoval jejich kandidát, vynaložit mnohem větší úsilí než třeba Středočeši. Pět procent hlasů v malých krajích zdaleka nestačí.
